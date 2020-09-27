Son dakika haberi... Söke'de ziraat alanındaki yangın, ormana sıçradı (5)
Son dakika haberlerine göre 15 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına kadar ulaşan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 15 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınırken, bölgede...
15 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına kadar ulaşan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 15 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması sürdürülüyor. Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 100 arazöz ve 500 işçi ile müdahale edildi.
Son Dakika Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında hayatını kaybetti, olayda 2 kişi de yaralandı Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu