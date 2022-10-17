Son dakika haberi... Söke'deki yangın, büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Söke'deki yangın, büyümeden söndürüldü

17.10.2022 16:23
Son dakika haberi... Söke'deki yangın, büyümeden söndürüldü

Son dakika haber: Söke-Bağarası karayolu üzeri yol kenarında kuru otların tutuşması ile çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Söke- Bağarası karayolu üzeri yol kenarında kuru otların tutuşması ile çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerindeki otlar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevler çevreye yayılırken, yol kenarında bulunan bazı ağaçlar da zarar gördü. Yangının çıktığı noktanın yanında mısır ekili arazinin olması korku oluştururken, ihbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Yapılan müdahale ile yangın kısa sürede söndürülürken, korkulan olmadı. Yangın mısır tarlasına sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin yol kenarına söndürülmeden atılan sigara izmariti olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Eskişehir gündem haberi: Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinde konser maliyetleri tartışıldı Eskişehir gündem haberi: Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinde konser maliyetleri tartışıldı Aydın gündem haberleri... Aydın açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın gündem haberleri... Aydın açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı Son dakika haber: Söke'de sokak köpeği saldırısıyla yaralanan çocuğun ailesinden barınak talebi Son dakika haber: Söke'de sokak köpeği saldırısıyla yaralanan çocuğun ailesinden barınak talebi
Kaynak: İHA

Bağarası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Söke'deki yangın, büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
21:46 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
20:21 Sevgilisiyle anlaşan anne, 2 çocuğunu kaçırıp babalarından fidye talep etti
20:17 Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı
20:14 Belediye Meclisi'nde şaka gibi olay! CHP'li üyenin sözleri toplantının gündemine oturdu
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 22:28:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Söke'deki yangın, büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement