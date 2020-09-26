Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu - Son Dakika

Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu

Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu -Vali Aksoy Söke'deki yangın bölgesinde inceleme yaptı Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Söke'nin Söke Akçakonak Mahallesinde çıkan yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu

-Vali Aksoy Söke'deki yangın bölgesinde inceleme yaptı

AYDIN - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Söke'nin Söke Akçakonak Mahallesinde çıkan yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Bu arada, yangında onlarca arı kovanı kül olurken, Vali Aksoy arıcılarla görüştü.

Söke'nin Akçakonak Mahallesi'nde Saat: 15.50'de başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmalarını devam ediyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangının devam ettiği bölgelerde inceleme yaptı. Söke Kaymakamı Soner Zeybek ve AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz ile birlikte Akçakonak ve çevresinde incelemeler yapan Vali Aksoy, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ayrıca Söke'nin Ovacık Yaylası'na da giderek yangından zarar gören ve kovanları yanan arıcılarla görüştü. Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu Vali Aksoy'a yangınla ve gördükleri zararla ilgili bilgi verdi.

Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu
Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu
Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu
Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu
Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu
Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu
Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu
Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu
Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu
Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu
Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu
Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu
Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu
Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu

Hüseyin Aksoy, Yangın, Aydın, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 22:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Söke yangınında onlarca arı kovanı kül oldu - Son Dakika

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