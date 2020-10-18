Son dakika haberi | Sökmeye çalıştığı çatının altında kalıp, öldü
18.10.2020 10:43
Son dakika gündem haberi... BURDUR'un Kozluca köyünde, sökmeye çalıştığı çatının üzerine çökmesi sonucu altında kalan Şükrü Gümüşay (55), yaşamını yitirdi.
BURDUR'un Kozluca köyünde, sökmeye çalıştığı çatının üzerine çökmesi sonucu altında kalan Şükrü Gümüşay (55), yaşamını yitirdi.
Merkez Kozluca köyü Park Mahallesi'nde dün akşam Şükrü Gümüşay'ın sökmeye çalıştığı evin çatısı, üzerine çöktü. Çatı enkazının altında kalan Gümüşay, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gümüşay, buradaki ilk tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, ambulansta kalbi durdu. Tekrar Burdur Devlet Hastanesi'ne getirilen Gümüşay, buradaki tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Şükrü Gümüşay'ın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları, hastaneye koştu.
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