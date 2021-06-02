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Son dakika haberi: Solhan Spor'da smaçör ve orta oyuncu transferi - Son Dakika

Son dakika haberi: Solhan Spor'da smaçör ve orta oyuncu transferi

02.06.2021 13:38
Son dakika haberi: Solhan Spor'da smaçör ve orta oyuncu transferi, System.String[]

Son dakika haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren Solhan Spor, eski kaptanları tecrübeli smaçör Murat Karakaya ile orta oyuncu Halil İbrahim Kurt'u renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren Solhan Spor, eski kaptanları tecrübeli smaçör Murat Karakaya ile orta oyuncu Halil İbrahim Kurt'u renklerine bağladı. Transferlerini önemli ölçüde tamamlayan Solhanspor'un 11 oyuncu ile anlaştığı belirtildi.

Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor Kulübü, transfer çalışmalarında sona yaklaştı. Kulüp Başkanı Ziya Sözen, yeni sezon için önemli transferler yaptıklarını belirterek, biri smaçör ve biri de orta oyuncu olmak üzere kadroya dahil edilen 2 oyuncu ile birlikte 11 sporcuyu renklerine bağladıklarını söyledi.

Halk Bank ve Fenerbahçe'den birer sporcu ile anlaştıklarını açıklayan Sözen, "2020-21 sezonunda katıldığımız Efeler Ligi'nde ikinci sezon hazırlıklarımız kapsamında önemli transferler gerçekleştirdik. Gerek yerli ve gerekse yabancı önemli sporcular ile anlaşarak iyi bir kadro oluşturma gayretimizde sona vardık diyebiliriz. Voleybola SSK'da başlayıp bir çok önemli kulüpte forma şansı bulan ve 2019-20 sezonunda Solhan Spor'umuzda kaptanlık da yaparak Efeler Ligi'ne çıkmamıza önemli katkı sağlayan sporcumuz Murat Karakaya ile yeni sezon için anlaşmaya vardık. Bir de Fenerbahçe altyapısında yetişen ve iki sezon başka kulüplerde kiralık oynayıp tekrar Fenerbahçe'de forma terleten orta oyuncu Halil İbrahim Kurt ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşarak 11 sporcuyu kadromuza dahil etmiş olduk. İki sporcumuz da bir çok kez milli formamızı terletmiş ve önemli başarılara imza atmıştır. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. - BİNGÖL

Son dakika haberi: Solhan Spor'da smaçör ve orta oyuncu transferi
Son dakika haberi: Solhan Spor'da smaçör ve orta oyuncu transferi

Halil İbrahim Kurt, Murat Karakaya, Efeler Ligi, Solhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Solhan Spor'da smaçör ve orta oyuncu transferi - Son Dakika Spor


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