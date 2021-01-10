Solunum sıkıntısı yaşayan hasta hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika

Solunum sıkıntısı yaşayan hasta hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

Mersin'de solunum sıkıntısı yaşayan bir hasta, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Mersin'de solunum sıkıntısı yaşayan bir hasta, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Mersin'de tedavi gören kronik hastalığı bulunan Halit Çortul'un (49) Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Hava ambulansı ile önce Kayseri'ye getirilen Çortul, burada Ankara'dan gelen hava ambulansına nakledildi. Çortul'un Ankara Şehir Hastanesine kaldırılacağı öğrenildi.

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