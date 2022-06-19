Son dakika haberi! Soma'da maden ocağında iş kazası: 10 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Soma'da maden ocağında iş kazası: 10 yaralı

19.06.2022 23:00
Son dakika haberi! Soma'da maden ocağında iş kazası: 10 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında işçileri taşıyan monorayın platforma çarpması sonucu 10 işçi hafif yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında işçileri taşıyan monorayın platforma çarpması sonucu 10 işçi hafif yaralandı.

Soma ilçesi Eynez Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında özel bir maden ocağında arıza yapan monoray platforma çarptı. Meydana gelen iş kazasında monoray üzerinde bulunan Y.K., M.B., Ö.G., H.S., R.E., Y.Ö., B.A., A.K., T.Ç. ve Ö.P. hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Soma'da maden ocağında iş kazası: 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Soma'da maden ocağında iş kazası: 10 yaralı - Son Dakika
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