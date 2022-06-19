Soma ilçesi Eynez Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında özel bir maden ocağında arıza yapan monoray platforma çarptı. Meydana gelen iş kazasında monoray üzerinde bulunan Y.K., M.B., Ö.G., H.S., R.E., Y.Ö., B.A., A.K., T.Ç. ve Ö.P. hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Soma'da maden ocağında iş kazası: 10 yaralı - Son Dakika

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