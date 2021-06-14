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Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma - Son Dakika

Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma

14.06.2021 10:28

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te, 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciası ile ilgili Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te, 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciası ile ilgili Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'nun yeniden yargılanmalarına Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edilecek. Duruşma öncesi salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Soma'da, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Sonraki süreçte 3 sanık tahliye edildi. Yargılamaların ardından mahkeme heyeti, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar, nisan ayında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Celsede savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada Can Gürkan, Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu'nun 'bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmaları, Haluk Evinç'in ise beraati istendi. Mütaalanın ardından madenci ailelerin avukatları, reddi hakim talebinde bulundu. Ancak yerinde olmadığı gerekçesiyle talep reddedildi.GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Davanın bugün görülecek 3'üncü duruşmasının yapılacağı salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Salonun çevresi polis barikatlarıyla çevrilirken, bağlı bulunan sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Duruşma salonuna madenci yakınlarının aileleri ve avukatlar yürüyerek geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da ailelerle beraber salona geldi. Duruşma öncesi açıklamada bulunan madencilerin avukatı Can Atalay, "Davamız bu ülkede kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir" dedi. Konuşmanın ardından izleyiciler, ateş ölçtürüp HES kodlarına bakıldıktan sonra içeri alındı.


Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma
Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma
Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma
Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma
Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma
Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma
Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma
Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma
Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma
Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma
Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma
Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma
Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma
Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma
Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma - Son Dakika


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