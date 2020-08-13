Son dakika haberi... Somali'de askeri araca bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Saldırının sorumluluğunu ise terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Abdurrahman, saldırıda 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 sivilin de yaralandığını kaydetti.

Polis Yetkilisi Muhammed Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mogadişu'ya bağlı Wabari bölgesindeki polis kontrol noktasındaki askeri araca bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Somali 'nin başkenti Mogadişu 'da, askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:41

Kaynak: AA

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