Son dakika haberi! Somali'de otele bombalı saldırı: 2 ölü, 15'ten fazla yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Somali'de otele bombalı saldırı: 2 ölü, 15'ten fazla yaralı

17.07.2022 16:24

Son dakika haberi: Somali'nin Jowhar şehrinde bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu otele çarpmasıyla düzenlenen saldırı sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 15'ten fazla kişi yaralandı.

Somali'nin Jowhar şehrinde bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu otele çarpmasıyla düzenlenen saldırı sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 15'ten fazla kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 90 kilometre kuzeyinde yer alan Jowhar şehrinde Somalili siyasetçilerin bulunduğu Nuur Doob Otel'e bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer, bomba yüklü aracın otele çarpması sonucu en az 2 kişinin kaybettiğini, 15'ten fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Somali'nin Hirshabelle Eyalet Sözcüsü Daud Haji Irro yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15'ten fazla kişinin yaralandığını tespit ettik" dedi. Sözcü ayrıca olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini ifade etti.

Bombalı saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği belirtilirken, terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Hirshabelle bölge yetkililerinin bulunduğu otelin hedef alındığı bildirildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Somali'de otele bombalı saldırı: 2 ölü, 15'ten fazla yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Somali'de otele bombalı saldırı: 2 ölü, 15'ten fazla yaralı - Son Dakika
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