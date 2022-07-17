Somali'nin Hirshabelle Eyalet Sözcüsü Daud Haji Irro yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15'ten fazla kişinin yaralandığını tespit ettik" dedi. Sözcü ayrıca olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Somali'de otele bombalı saldırı: 2 ölü, 15'ten fazla yaralı - Son Dakika

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