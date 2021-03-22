Son dakika haberi! Somali'de seçim krizinin çözümü için yapılan toplantıdan karar çıkmadı - Son Dakika

Somali'de seçim krizinin çözümüne yönelik Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Fermacu'nun çağrısıyla başkent Mogadişu'da yapılan toplantıda karar alınamadığı bildirildi.

Somali Enformasyon Bakanı Osman Abukar Dubbe, basın mensuplarına, seçimlerin ne zaman ve nasıl yapılacağına yönelik eyalet başkanlarıyla bugün toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Dubbe, iki muhalif eyalet başkanı Puntland Eyalet Başkanı Said Abdullah ve Jubaland Eyalet Başkanı Ahmed İslam Madobe'nin toplantıya katılmadığını ifade etti.

Muhalif eyalet başkanlarının toplantıya neden katılmadıklarıyla ilgili açıklama yapmayan Dubbe, toplantıda ortak bir karar alınamadığını ifade etti.

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, ülkenin siyasi durumu ve seçim sürecini belirlemek amacıyla eyalet başkanlarını 6'ıncı kez toplantıya çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Fermacu ve eyalet başkanları, geçen sene 17 Eylül'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

Somali'de seçim sistemi

Ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Parlamentonun, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Parlamentonun üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor.

Seçilen parlamento üyeleri hem parlamento başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Somali'de cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.