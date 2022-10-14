Son dakika haberi: Somali'de yol kenarına yerleştirilen bomba 5 can aldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Somali'de yol kenarına yerleştirilen bomba 5 can aldı

14.10.2022 16:55
Son dakika haberi: Somali'de yol kenarına yerleştirilen bomba 5 can aldı

Son dakika haberine göre Somali'de yol kenarına döşenen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

Somali'de yol kenarına döşenen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, terör örgütü Eş-Şebab'ın Mogadişu-Afgoye kara yoluna yerleştirdiği bomba infilak etti.

Patlama nedeniyle seyir halinde olan araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hawa Abdi bölgesindeki patlamada kurbanların hepsinin sivil olduğu bildirildi.

Patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Somali'de yol kenarına yerleştirilen bomba 5 can aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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