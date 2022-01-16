Somali'nin başkentti Mogadişu'da meydana gelen bombalı saldırıda hükümet sözcüsü Mohamed Ibrahim Moalimuu'nun yaralandığı belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir intihar bombacısı, hükümet sözcüsü Mohamed Ibrahim Moalimuu'nun aracını hedef aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen patlamada Moalimuu'nun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble yaptığı açıklamada terör saldırısını kınadığını ifade ederken, hükümet açıklamasında Moalimuu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - MOGADİŞU