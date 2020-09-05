Son dakika haberi... Somali ordusu terör örgütü Eş-Şebab'ın elindeki stratejik kasabayı geri aldı - Son Dakika

Somali ordusu, ülkenin güneyindeki stratejik öneme sahip Janay-Abdalla kasabasını terör örgütü Eş-Şebab'ın elinden geri aldı.
AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Somali ordusu düzenlediği operasyonla Kismayo kentine 65 kilometre mesafedeki Janay-Abdalla kasabasını terör örgütü Eş-Şebab'dan temizledi.
Somalı ordusu ve Jubaland eyaleti güvenlik güçlerinin birlikte yürüttüğü operasyonla örgütün zayıflatılması amaçlıyor.
Son bir ay içerisinde Somali ordusu Aşağı Şebel ve Jubaland eyaletlerinde terör örgütünün kontrolündeki birçok stratejik noktayı ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 21:57 - Kaynak: AA
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