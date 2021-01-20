Son dakika haberi! Somalili ailelerden "paralı asker" olarak gönderilen çocukları için protesto - Son Dakika

Somali'de yüzlerce aile, askeri eğitim için Eritre'ye gönderilip haber alamadıkları çocuklarının bulunması için gösteri düzenledi.

Ülkenin kuzeyindeki Galkayo şehrinde sokakları dolduran yüzlerce aile, Eritre'de eğitim verildikten sonra Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı "paralı asker" olarak savaştırıldıkları ileri sürülen çocukları için hükümeti protesto etti.

Ana yolları kapatarak barikat kuran göstericiler polisle çatışırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Aileler, çocuklarının askeri eğitim için Eritre'ye götürüldüğünü, Etiyopya'da TPLF'ye karşı başlatılan operasyon sonrası bir daha kendilerinden haber alamadıklarını dile getirdi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı eski başkan yardımcılarından Abdisalan Yusuf Guled, 370'ten fazla Somali askerinin Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Hükümet, söz konusu iddiaları yalanlayarak Somalili askerlerin Etiyopya'daki çatışmaya dahil olmadığını açıklamıştı.

Etiyopya hükümeti, 4 Kasım 2020'de başlattığı operasyonun ilk haftalarında Eritre ordusunun kendisine destek olmadığını ileri sürmüş ancak haftalar sonra Eritre birliklerinin ülkedeki varlığını kabul etmişti.