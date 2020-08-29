Son dakika haberi | Son 24 saatte 39 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Son 24 saatte 39 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 39 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 284'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 39 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 284'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 39 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 284'e yükseldi. Bugün toplam 101 bin 414 test yapılırken, bin 549 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 267 bin 64 oldu. Bugün iyileşen bin 3 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 242 bin 812'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise 917 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6 binden fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Son dakika haberi | Son 24 saatte 39 kişi daha hayatını kaybetti

Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 19:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Son 24 saatte 39 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

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