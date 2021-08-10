Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 124 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 124 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 597 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 10 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 26 bin 597 vaka tespit edildi. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 124 kişi hayatını kaybetti. 1 günde toplam 264 bin 647 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 954 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 68,56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 49,09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 79 milyon 014 bin 674'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 90,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli Balıkesir, Amasya, ,Aydın, Eskişehir Tekirdağ ve Yalova takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 43,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane Batman, Bingöl, Siirt ve Iğdır takip etti.(MKM-

"Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)