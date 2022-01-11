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Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 137 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 137 kişi hayatını kaybetti

11.01.2022 20:57
Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 137 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 137 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 74 bin 266 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 137 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 74 bin 266 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 11 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 74 bin 266 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 137 oldu. Bir günde toplam 430 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 39 bin 226 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,74 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,08 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 137 milyon 428 bin 160 'a yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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