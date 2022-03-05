Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 174 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 174 kişi hayatını kaybetti

05.03.2022 20:32
Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 174 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 174 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 32 bin 389 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 174 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 32 bin 389 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 5 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 32 bin 389 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 oldu. Bir günde toplam 360 bin 353 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 57 bin 894 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,15 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,98 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 972 bin 393'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Hidayet Türkyılmaz

ANKARA (İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 174 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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