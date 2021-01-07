Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 194 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 194 kişi hayatını kaybetti

07.01.2021 19:42
Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 194 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haber... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 194 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 12 bin 171 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 194 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 12 bin 171 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 194 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 264'e yükseldi. Toplamda 25 milyon 681 bin 213 test yapıldı. Bugün yapılan 183 bin 3 testten, 12 bin 171 yeni vaka sayısı, 1 bin 370 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 296 bin 102 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 211 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 172 bin 25'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 201 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 194 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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