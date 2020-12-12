Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 222 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 222 kişi hayatını kaybetti

12.12.2020 19:32
Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 222 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 222 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 136 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 222 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 136 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 222 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 16 bin 199'a yükseldi. Toplamda 20 milyon 898 bin 517 test yapıldı. Bugün 189 bin 65 test yapılırken, 29 bin 136 yeni vaka ve 5 bin 203 de yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısının 1 milyon 809 bin 809 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 203 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 581 bin 565'e yükseldiği, bu hafta hastalarda zatürre oranının bu yüzde 3,1 olduğu, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 961 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5 bin 203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 222 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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