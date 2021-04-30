Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 394 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 394 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 31 bin 891 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 394 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 40 bin 131'e yükseldi. Toplamda 47 milyon 261 bin 999 test yapıldı. Bugün yapılan 265 bin 287 testten, 31 bin 891 yeni vaka sayısı, 2 bin 673 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 820 bin 591 olduğu, bugün iyileşen 68 bin 183 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 323 bin 897'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,4, ağır hasta sayısının ise 3 bin 534 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)