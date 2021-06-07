Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 23.00 itibarıyla 31 milyon 112 bin 586'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 891 bin 831, ikinci doz aşı 13 milyon 220 bin 755 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 31 milyon 112 bin 586 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 42 bin 719, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 139 bin 396, toplamda 5 milyon 182 bin 115, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 498 bin 373, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 115 bin 407, toplamda 2 milyon 613 bin 780, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 214 bin 80, ikinci doz aşı sayısı 911 bin 639, toplamda 2 milyon 125 bin 719 doz olarak kayıtlara geçti.

5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 495 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 673 bin 616'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627, vefat sayısı 48 bin 255 oldu.

Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlandı

Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi.

Tüm ilkokullar ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftanın 5 günü tam zamanlı yüz yüze eğitim 1 Haziran itibarıyla başlatılmıştı.

Tüm ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitime, haftada 2 gün olacak şekilde bugün geçildi.

Rize'de son bir haftada yapılan denetimlerde Kovid-19 kurallarına uymayan 90 kişiye toplam 226 bin 950 lira para cezası uygulandığı açıklandı.

Trabzon'da farklı cenaze törenlerine katılan ve daha sonra Kovid-19 pozitif olduğu öğrenilen kişiler nedeniyle 46 yeni vaka ve 32 temaslı kişi tespit edildiği bildirildi. Temaslıların izolasyon ve karantina süreçlerine dahil edildikleri belirtildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde de bazı alanların Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.