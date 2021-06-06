Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 96 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 96 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 386 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 96 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 164'e yükseldi. Toplamda 55 milyon 455 bin 452 test yapıldı. Bugün yapılan 204 bin 827 testten, 5 bin 386 yeni vaka sayısı, 482 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 287 bin 980, bugün iyileşen 6 bin 3 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 160 bin 774'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 96 olduğu açıklandı.

(Mevlüt İşli/ İHA)