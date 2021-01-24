Son dakika haberi... Son yağışlar Kozan Barajında su seviyesini yükseltti - Son Dakika

Son dakika haberi... Son yağışlar Kozan Barajında su seviyesini yükseltti

24.01.2021 13:38

Son dakika haber... Son yağışlar Kozan Barajında su seviyesini yükseltti Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Kozan Barajındaki yüzde 43'lük doluluk oranını yüzde 45'e yükseltti.

Son yağışlar Kozan Barajında su seviyesini yükseltti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Kozan Barajındaki yüzde 43'lük doluluk oranını yüzde 45'e yükseltti.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kozan Barajı'nın geçen yıl ocak ayı döneminde doluluk oranı yüzde 64'tü. Yine bu veriler ışığında kullanılabilir su miktarı geçen yıl 96 hektometreküp iken bu yıl aynı dönemde 61 hektometreküp oldu.

Meteoroloji verilerine göre 14 Ocak 2021 tarihinden itibaren 6 gün boyunca bölgede etkili olan sağanak yağışlarda metrekareye 113 mm yağış ölçülürken Kozan Barajına yansıyan toplam değer artışı 2 milyon metreküp oldu. Böylece son yağışların etkisiyle Kozan Barajı doluluk oranı yüzde 43'den yüzde 45'e yükseldiği açıklamada belirtildi.

Yetkililer Kozan Barajı depolama kapasitesi itibariyle iki yıllık bir baraj statüsünde olduğunu belirterek, barajda biriktirilen su ile 2 yıl boyunca yeterli sulama yapılabildiğini, mevcut koşullar altında 61 hektometreküp suyun önümüzdeki yılın sulama sezonunda da çiftçilerin sulama yapması açısından bir sorun teşkil etmediğini vurguladı.

Son dakika haberi... Son yağışlar Kozan Barajında su seviyesini yükseltti
Son dakika haberi... Son yağışlar Kozan Barajında su seviyesini yükseltti
Son dakika haberi... Son yağışlar Kozan Barajında su seviyesini yükseltti
Son dakika haberi... Son yağışlar Kozan Barajında su seviyesini yükseltti

Devlet Su İşleri, Adana, Kozan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Son yağışlar Kozan Barajında su seviyesini yükseltti - Son Dakika


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