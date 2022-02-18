Son dakika haberi: Sorgun Çamlığı'nda ağaç katliamı iddiası jandarmayı harekete geçirdi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Çamlığı'nda 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede altyapı çalışması gerçekleştirilen yol güzergahında büyük bölümü çam olan 50-60 dolayında ağacın kesilmesi jandarmayı hareket geçirdi. Jandarma ve orman ekipleri, ağaçları kesen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun Çamlığı'nın sahil tarafında 5 yıldızlı otellerin bulunduğu alanda altyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan yol güzergahında kendisini Orman İşletme Müdürlüğü'nün çalışanı olarak tanıttığı iddia edilen bir kişi ormanlık alanda ağaç kesimi yaptı. Kesilen ağaçlar altyapı çalışmasını gerçekleştiren taşeron firmanın iş makineleri tarafından kamyona yüklenmesinin ardından götürüldü. Yasal olmayan yollarla ağaç kesildiği ihbarını alan Manavgat Orman İşletme ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, kesim yapılan bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede 75 metreküp yaklaşık 60 ton ağacın kesilerek götürüldüğü tespit edilirken, kesimi yapan kişinin F.D. olduğu belirlendi. Jandarma ve orman ekipleri ağaçları keserek götüren F.D.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, ağaçların yüklenmesinde yardım ettikleri belirlenen taşeron firmaya bağlı 3 kepçe operatörü ve şantiye şefi hakkında da cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı. - ANTALYA