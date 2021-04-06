Son dakika haberi: Sorgun Gedikhasanlı köyünde "Okuma etkinliği" düzenlendi - Son Dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve öğretim görevlisi Ferhat Oflezer tarafından Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder Ortaokulu'nda okuma etkinliği düzenlendi.

Okul Müdürü Hüseyin Süer'in daveti üzerine gerçekleştirilen etkinlikte, "Gedikhasanlı'dan da Sabit Bin Kurra çıkabilir", "Ben de yaparım" ve "Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri" başlıkları altında söyleşiler gerçekleştirildi.

Etkinlikte, çocukların düzeylerine uygun sorular sorarak bilime dönük meraklarını canlandırmaya çalışan Böyükata, gazetecilere, öğrencilerin kendilerini rahat ifade edebilmelerinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Böyükata, "Öğrencilein birçok hayalleri ve projeleri var. İş adamı, siyasetçi olmak, elektrikli traktör yapmak isteyenlerin çıkması bizleri çok memnun etmiştir. Bunları hayal edebilmek bile, başarıya atılan ilk adımlardır." dedi.

Programa katılan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, eğitime katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür etti.