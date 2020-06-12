Son dakika haberi! Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında iddianame hazırlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında, "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında, "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç'ün Instagram hesabından ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'ın sözlerine yönelik Ermenilerle ilgili bir paylaşım yaptığı anlatıldı. İddianamede, şüpheli Övüç'ün "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı

İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı

Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı