Son dakika haberi... Sosyal medya için düzenlemeler geliyor - Son Dakika

Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları ile AK Parti'nin hukukçularının sosyal medyaya yeni kurallar getirilmesine yönelik çalışmasında ,Almanya, Fransa ve ABD'deki uygulamalar ile AİHM'in verdiği kararlardan yola çıkılarak bir taslak hazırlanıyor.

Hazırlanan taslakta, sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilik açmaları, 30 gün içinde temsilci bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, sitenin internet bant genişliğinin belli oranlarda daraltılması öngörülüyor. Kişilerin başvurusu halinde suç teşkil eden içerikler ile kişisel veri ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerin 72 saat içinde kaldırılması gibi düzenlemeler yer alıyor. Taslakta, bu içeriklerin kaldırılmaması halinde uygulanacak müeyyideler de belirleniyor.

Sosyal medya platformları arasında en fazla sıkıntının Twitter'la yaşandığını belirten AK Parti kaynakları, Twitter başta olmak üzere diğer sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de hukuki ve mali sorumluluk üstlenmelerinin gerektiğini kaydetti.

(İHA)