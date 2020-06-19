Son dakika haberi: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kerimcan Durmaz'ın 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

SOSYAL medya fenomeni Kerimcan Durmaz 'ın, sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımında koronavirüs günlerinde ileri yaştaki kişileri hedef aldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Durmaz hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Kerimcan Durmaz'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz Nisan ayında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşım üzerine avukat Serdar Öktem ve bazı vatandaşlar tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kerimcan Durmaz'ın yayınlamış olduğu 2 dakika 38 saniyelik videosundaki sözlerine yer verilerek "tedbirsiz olarak sokağa çıkan insanlara serzenişte bulunduğunu" söylediği belirtildi. İddianamede, toplumun sosyal sınıf itibariyle bir kısmını oluşturan ileri yaştaki kimseleri hedef alarak, "Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz" şeklindeki sözleriyle alenen aşağıladığı öne sürüldü. Şüpheli Kerimcan Durmaz, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse Durmaz, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

- İstanbul