Son dakika haberleri! Kayseri merkezli dolandırıcılık operasyonunda Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri merkezli dolandırıcılık olayı ile ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonda Samsun siber polisi tarafından 1 kadın gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda kişinin sosyal medya verilerini 3. şahıslara sattığı tespit edilmesi üzerine bu sabah Kayseri merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Farklı illerinde bin 27 şahsın sosyal medya verilerinin satılmasının tespit edilmesi üzerine "Erciyes Kapanı" adı verilen operasyon kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde İlkadım ilçesinde R.B.(46) adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan R.B. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. R.B.'nin Samsun Adliyesine sevk edilip Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Kayseri Adliyesine bağlanıp savcıya ifade vereceği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN