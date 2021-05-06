Sosyal medyada canlı yayın yaparken kendisini durduran polislere küfreden tır sürücüsüne 1 yıl 9 ay 26 gün hapis - Son Dakika

Sosyal medyada canlı yayın yaparken kendisini durduran polislere küfreden tır sürücüsüne 1 yıl 9 ay 26 gün hapis

SAMSUN - Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken radara girince kendisini durdurmak isteyen polislere canlı yayında küfürler yağdıran ve polislerin şikayeti üzerine hakkında dava açılan tır sürücü yargılandığı mahkemece 1 yıl 9 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2020 Aralık ayında Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara yolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.S.idaresindeki tır ile seyir halindeyken bir yandan da Tik Tok adlı sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Ancak, hız sınırını aşıp radara yakalanınca Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini durdurmak istedi. Bir yandan canlı yayın yapan Ö.S., polis ekiplerinin kendisini durduracağını anlayınca görevli polislere canlı yayında küfürler yağdırdı. Trafik polisi ise kendilerine edilen küfürlerin farkında olmadan kibar bir şekilde, "Kaptan hoş geldin. Ehliyetin ve ruhsatın. Sağ olasın" demesi de yine canlı yayına yansıdı.

Tır sürücüsüne hız sınırını aştığı gerekçesiyle 288 lira para cezası yazıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise sürücü Ö.S.'nin polislere hakaret ettiğinin fark edilmesi üzerine görevli 4 trafik polisi, Atakum İlçe Jandarma Karakoluna başvurarak tır sürücüsü hakkında şikayetçi oldu.

Polislerin yazdığı ceza makbuzundan tır sürücünün kimliği tespit edildi. Tır sürücüsü Ö.S. hakkında Samsun 12. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tır sürücüsü Ö.S. mahkemede verdiği ifadede, "Olay günü ağzımdan kötü sözler çıktı. Ben seyir halindeyken o şekilde video çektim. Kendin yıllardan beri tır şoförlüğü yapıyorum. Biraz ağzım bozuktur. Benim hakaretim kesinlikle polis memurlarına değildi. O gün evden olumsuz bir haber almıştım. Biraz sinirlerim bozuktu. O yüzden öyle bir video çektim. Polis memurlarına karşı bir kastım yoktur. Ben yolda gördüğümde polis memurlarını aracıma alan bir insanım. Tik Tok atlı sosyal medya hesabımda tepkiler gelince ben de o gönderiyi sildim. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım" dedi.

Davaya katılan polis memurları E.O., Y.Y., K.T. ve M.T. ise tır sürücüsü Ö.S.'den şikayetçi olduklarını söylediler. Mahkeme, tır sürücüsü Ö.S.'yi "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay 26 gün hapis cezasına çarptırdı.