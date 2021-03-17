Son dakika haberi... Sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan şüpheli Ankara'da yakalandı
17.03.2021 17:07
Bir son dakika haberine göre Başkentte jandarma ekipleri, sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen kişiyi gözaltına aldı.
Başkentte jandarma ekipleri, sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen kişiyi gözaltına aldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda şüpheli Z.D'nin, sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu.
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