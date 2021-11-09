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Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı - Son Dakika

Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı

09.11.2021 09:18

Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı ANKARA'da, sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı

ANKARA'da, sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları belirlenen 5 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları sürüyor.

Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı
Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı
Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı
Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı
Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı

Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı - Son Dakika


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