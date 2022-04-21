SOSYAL MEDYADA SİLAHLA PAYLAŞIM YAPAN PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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SOSYAL MEDYADA SİLAHLA PAYLAŞIM YAPAN PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

21.04.2022 11:53

? SOSYAL medya hesabından silahla paylaşım yapan Pakistan Uyruklu kişi, gözaltına altına alınarak, sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

? SOSYAL medya hesabından silahla paylaşım yapan Pakistan Uyruklu kişi, gözaltına altına alınarak, sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Pendik'te yaşayan Pakistan uyruklu S.K.'nın, geçtiğimiz salı günü sosyal medya hesabından silahla çektiği video kaydını paylaştığı öğrenildi. Polis soruşturmasında kimliği belirlenen S.K., evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada bir av tüfeği, bir şarjör, 26 kartuş, bir hücum yeleği ele geçirildi. Hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılan S.K.'nın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA SİLAHLA PAYLAŞIM YAPAN PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
SOSYAL MEDYADA SİLAHLA PAYLAŞIM YAPAN PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
SOSYAL MEDYADA SİLAHLA PAYLAŞIM YAPAN PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
SOSYAL MEDYADA SİLAHLA PAYLAŞIM YAPAN PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
SOSYAL MEDYADA SİLAHLA PAYLAŞIM YAPAN PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYADA SİLAHLA PAYLAŞIM YAPAN PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOSYAL MEDYADA SİLAHLA PAYLAŞIM YAPAN PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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