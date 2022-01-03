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SOSYAL MEDYADA TÜRK KADININA HAKARET EDEN SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika

SOSYAL MEDYADA TÜRK KADININA HAKARET EDEN SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ GÖZALTINDA

03.01.2022 20:28

SOSYAL medyada görüntülü konuştuğu kişiye Türk kadınlarına yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi, polisin araştırması sonucu İzmir ve Aydın'da gözaltına alındı.

SOSYAL medyada görüntülü konuştuğu kişiye Türk kadınlarına yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi, polisin araştırması sonucu İzmir ve Aydın'da gözaltına alındı.

Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkeği ile gerçekleştirdiği video görüşmesi sırasında Türk kadınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Türk kadını hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle tepkiler çığ gibi büyüdü. Görüntülerde konuştukları Türk olan kişiye 'Sizin kızlarınız her yerde s....' gibi hakaret ve küfür içerikli söylemlerde bulunan Suriyeli 2 kişi, ayrıca tecavüz edeceklerini de ifade ediyor. Görüştüğü kişinin Türkiye'de yaşadıklarını buna rağmen Türk kadınına hakaret ettiklerini hatırlatmasına rağmen, Suriyeli kişiler yine küfürlü konuşmasını sürdürdü.

Görüntüleri izleyen polis ekipleri de harekete geçerek soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu M.E.A. İzmir'de, K.S.A. ise Aydın'ın Didim ilçesinde polis tarafından gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYADA TÜRK KADININA HAKARET EDEN SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ GÖZALTINDA
SOSYAL MEDYADA TÜRK KADININA HAKARET EDEN SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ GÖZALTINDA
SOSYAL MEDYADA TÜRK KADININA HAKARET EDEN SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ GÖZALTINDA

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Suriye, İzmir, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYADA TÜRK KADININA HAKARET EDEN SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOSYAL MEDYADA TÜRK KADININA HAKARET EDEN SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika
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