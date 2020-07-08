Son dakika haberi | Sosyal medyada video paylaşmak isterken boğulan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Sosyal medyada video paylaşmak isterken boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Gelen son dakika haberine göre Sosyal medyada video paylaşmak isterken boğulan gencin cesedine ulaşıldı Girdiği su birikintisinde boğulan gencin cenazesini dalgıç polisler çıkardı Çocuklarının cenazesinin sudan çıkarıldığını gören aile üyeleri sinir krizleri geçirdi Afyonkarahisar'da sosyal medyada paylaşmak üzere video...

Sosyal medyada video paylaşmak isterken boğulan gencin cesedine ulaşıldı

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Girdiği su birikintisinde boğulan gencin cenazesini dalgıç polisler çıkardı

Çocuklarının cenazesinin sudan çıkarıldığını gören aile üyeleri sinir krizleri geçirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için girdiği çukurdaki su birikintisinden çıkamayan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Gencin sudan çıkarılması esnasında sinir krizleri geçiren aile üyeleri ise taş ocağını işleten şirketin çukurdan dolayı herhangi bir uyarısı levha koymayıp önlem almadıklarını öne sürdü.

Olay, Afyonkarahisar'a merkeze bağlı Karaaslan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki tarlalardan birinde çalışan Oğuzhan Baylan isimli genç, akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile bölgedeki taş ocakları biri tarafından açılan ve içi su birikintisi dolu olan yere gitti. İddialara göre, burada sosyal medya uygulaması olan 'tiktok' ta paylaşmak üzere video çekmek için suya giren Baylan bir anda gözlerden kayboldu. Yanındaki arkadaşı ise kıyıda bulunan kayalara tutunarak kendisini kurtardı. Şahıs ardından Baylan'ın ailesi ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulunduktan sonra suda kaybolan Baylan'ın çıkarılması için olay yerine su altı arama ve kurtarma ekibi istedi. Talep üzerine bölgeye Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Birimi'nde görevli ekipler gönderildi.

Çocuklarının cenazesini gören aile üyeleri sinir krizleri geçirdi

Olay yerine gelen dalgıç polisler yaklaşık 10 dakikalık bir uğraş sonrası Baylan'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Çocuklarının sudan çıkarılan cesedini gören aile üyeleri ise sinir krizleri geçirerek feryat ettiler. Aile üyelerini yakınları ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Baylan'ın cenazesi ardından olay yerinde bekletilen cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Aile şirketi suçladı!

Olayın ardından aile üyeleri ise ocağı işleten şirketin açtığı çukur ve su birikintisi ile ilgili herhangi bir uyarısı levha koymadıklarını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Biri kız biri erkek olmak üzere iki kardeşi olduğu öğrenilen Baylan'ın ailenin ikinci çocuğu olduğu öğrenildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

Jandarma, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 01:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Sosyal medyada video paylaşmak isterken boğulan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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