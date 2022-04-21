Son dakika haberi: Sosyal medyadan "mermi" paylaşımı yapan sanığın yargılandığı davada karar - Son Dakika
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Son dakika haberi: Sosyal medyadan "mermi" paylaşımı yapan sanığın yargılandığı davada karar

21.04.2022 15:29
Son dakika haberi: Sosyal medyadan "mermi" paylaşımı yapan sanığın yargılandığı davada karar

Son dakika haber: Sosyal medya hesabından paylaştığı içi mermi dolu kavanoz fotoğrafının üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP genel merkezi hesaplarını etiketleyerek tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında dava...

Sosyal medya hesabından paylaştığı içi mermi dolu kavanoz fotoğrafının üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP genel merkezi hesaplarını etiketleyerek tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Emin Göç katılmadı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin söz alan sanık avukatı Büşra Doğrul Bozcu, mütalaa doğrultusunda dosyanın düşmesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyada taraflar arasında uzlaşma sağlandığını göz önünde bulundurarak, davanın düşmesini kararlaştırdı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Emin Göç'ün 3 Mayıs 2020'de sosyal medya hesabından paylaştığı içi mermi dolu kavanoz fotoğrafının üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP Genel Merkezi hesaplarını etiketlediği belirtilerek, sanığın "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sosyal medyadan 'mermi' paylaşımı yapan sanığın yargılandığı davada karar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sosyal medyadan "mermi" paylaşımı yapan sanığın yargılandığı davada karar - Son Dakika
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