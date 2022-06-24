Son dakika haberi... Sosyal medyadan silahla 'geldim yoksun' paylaşımına gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Sosyal medyadan silahla 'geldim yoksun' paylaşımına gözaltı

24.06.2022 19:13
Son dakika haberi... Sosyal medyadan silahla 'geldim yoksun' paylaşımına gözaltı

Son dakika haberi: KÜTAHYA'da aralarında husumet olduğu belirtilen E.B.'ye yönelik sosyal medyadan av tüfeği ve tabancalı fotoğrafla paylaşımda bulunarak 'geldim yoksun' yazan şüpheliler F.M. ve F.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da aralarında husumet olduğu belirtilen E.B.'ye yönelik sosyal medyadan av tüfeği ve tabancalı fotoğrafla paylaşımda bulunarak 'geldim yoksun' yazan şüpheliler F.M. ve F.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Servi Mahallesi'nde iddiaya göre önceki gece bir alkollü eğlence mekanı önüne gelen E.B., husumetlisi olduğu F.M. ile karşılaşıp tabancayla hava ateş ederek kaçtı. Kısa sürede yakalanan E.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler F.M. ve arkadaşı F.A. ise Osmangazi Mahallesi'nde E.B.'ye ait oto galerisinin camlarını kırdı. Ardından ise sosyal medya hesaplarından av tüfeği ve tabanca ile "Geldim yoksun" mesajıyla paylaşımda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, paylaşım üzerine soruşturma başlatarak şüpheliler F.A. ve F.M.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte paylaştıkları fotoğrafta yer alan ruhsatsız tabanca ile av tüfeği de bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'mala zarar verme ile silahlı tehdit' suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Rahvan atçılar devletten yem desteği istiyor Rahvan atçılar devletten yem desteği istiyor Kütahya'da deprem tatbikatı; 'çök- kapan- tutun' Kütahya'da deprem tatbikatı; 'çök- kapan- tutun' 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari sanık yakalandı 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari sanık yakalandı
Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sosyal medyadan silahla 'geldim yoksun' paylaşımına gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:39 Ümit Özdağ'dan "Acil Durum" çağrısı! Siyanür borularından birisi kırıldı, 20 ton siyanür Fırat Nehri'ne aktı
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
22:08 Vatandaş, Kılıçdaroğlu'na tavlada meydan okudu: Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim
21:45 Chelsea'nin yeni sahibi gözünü kararttı! Ayırdığı transfer bütçesi dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 01:05:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sosyal medyadan silahla 'geldim yoksun' paylaşımına gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement