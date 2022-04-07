Son dakika haberi | Sosyal medyadan 'terör sevici' sözüne 1300 TL para cezası - Son Dakika
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Son dakika haberi | Sosyal medyadan 'terör sevici' sözüne 1300 TL para cezası

07.04.2022 10:15
Son dakika haberi | Sosyal medyadan 'terör sevici' sözüne 1300 TL para cezası

Son dakika habere göre GİRDİĞİ ölüm orucu sonunda hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp başsağlığı dileyen E.A.'ya (28), 'terörist sevici' ifadesini kullanan E.C. (28), 1.300 TL para cezasına çarptırıldı.

GİRDİĞİ ölüm orucu sonunda hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp başsağlığı dileyen E.A.'ya (28), 'terörist sevici' ifadesini kullanan E.C. (28), 1.300 TL para cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararda, sosyal medya üzerinden yapılan hakaretin belirsiz sayıda kişi tarafından görülecek bir ortamda gerçekleşmesi nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu belirtildi.

Grup Yorum Üyesi Helin Bölek, gruplarına yönelik operasyonların son bulmasını isteyerek başladığı ölüm orucunun 288 gününde, 3 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Bölek'in ölüm haberini, bir fotoğrafıyla sosyal medya grubunda paylaşan E.A., başsağlığı dileğinde bulundu. E.A. paylaşımına, "288 gündür ölüm orucu tutan Helin Bölek, bugün hayatını kaybetti. Sesi yeni şarkılar söylemeyecek. İsteği sadece buydu; şarkılarını özgürce söyleyebilmek. Ölüm orucu, muhatap sağırsa, ölümle sonuçlandığı için pragmatik açıdan doğru görülmeyebilir. Ancak ölüm oruçlarının tercih sebebi de budur. Çünkü çıkar üzerine kurulu düzende, çıkarcı muhataplara canını sunmaktan başka bir samimiyet göstergesi yoktur. Yine de çoğu zaman onu da anlamazlar" yazılı paylaşımda bulundu. E.A.'nın bu paylaşımı üzerine İzmir'de yaşayan devlet memuru E.C. de, "Terör sevicilerin gruptan atılmasını oylamaya sunuyorum" paylaşımı yaptı. E.C., E.A.'nın, "Daha açık konuş da savcılığa gideyim. Kimmiş terör sevicisi' mesajına da "sen" yanıtını verdi. E.A., söz konusu paylaşımlarla birlikte Tekirdağ Çerkezköy Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturmasının ardından E.C. hakkında, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme E.C.'ye 65 gün adli para cezası verdi. Bu cezasını da 1300 TL paraya çevirip, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, 17 Mart'ta E.C. hakkında verilen kararın gerekçesini açıkladı. Kararda, E.C.'nin, E.A.'ya yönelik olarak sosyal medya üzerinden 'terör sevici' diyerek hakarette bulunduğu, hakaretin belirsiz sayıda kişi tarafından görülecek bir ortamda gerçekleşmesi nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu ifade edildi.'BU İFADENİN AĞIR ELEŞTİRİ SAYILMASI GEREKİR'

E.C.'nin avukatı Ahmet Deha İmal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müvekkilinin, 'Terör sevicilerin gruptan atılmasını oylamaya sunuyorum' ifadesinin; onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığını belirtip, "Bu iletinin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek ağır eleştiri niteliğinde sayılması gerekir. Bize göre hakaret suçunun unsurlarını taşımıyor ve yerel mahkeme hatalı karar vermiştir. 'Terör sevici' kelimesinin hakaret sayıldığı ilk dava bu oldu" diye konuştu.


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Grup Yorum, Terör, Medya, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sosyal medyadan 'terör sevici' sözüne 1300 TL para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Sosyal medyadan 'terör sevici' sözüne 1300 TL para cezası - Son Dakika
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