Son dakika haberi: Sosyal mesafeye uymayan velileri polis uyardı - Son Dakika

Son dakika haberi: Sosyal mesafeye uymayan velileri polis uyardı

Gelen son dakika haberlerine göre EDİRNE'de, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) çocuklarıyla birlikte gelen veliler, sosyal mesafeyi unuttu.

EDİRNE'de, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) çocuklarıyla birlikte gelen veliler, sosyal mesafeyi unuttu. Kalabalığı polis ekipleri anonslarla uyararak dağıttı.

Edirne'de YKS'nin ilk oturumu TYT'ye girmek için binlerce öğrenci, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının yolunu tuttu. Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde öğrenciler maskeli olarak içeri alındı. Maskesiz gelenlere ise maske dağıldı. Adaylarla birlikte gelen aileler yerleşke önünde kalabalık oluştururken, sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Yan yana duran kalabalığı polis ekipleri anonslarla uyardı. Polisin uyarılarının ardından kalabalık dağılırken, ekipler çevrede gürültü olmasını engellemek için devriye gezerek denetim yaptı. Aileler dışarıda çocukların başarısı için dua okuduğu görüldü.

Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
KEŞAN'DA YKS HEYECANI

Edirne'nin Keşan ilçesinde YKS heyecanı yaşandı. Sınavın yapıldığı okulların çevresinde tedbir alan polis ekipleri, olası herhangi bir olumsuzluğa karşı görev yaptı. Sınav öncesinde aileleriyle okula gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli olarak ve ateşleri ölçülerek sınav salonlarına alındı. Polis, dışarıda bekleyen aileleri ise sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Öte yandan kentte saat 09.00'da tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmaya başlandı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte kentin işlek noktalarında yaya ve araç yoğunluğu azaldı.


- Edirne
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yükseköğretim Kurulu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sosyal mesafeye uymayan velileri polis uyardı - Son Dakika

Son Dakika

18:33 Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı 18:03 Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 13:37 Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:43 Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
18:32
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
18:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
18:03
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
18:03
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
17:54
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı başladı! Canlı anlatım
17:32
Kayıp olarak aranan engelli genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı
17:23
Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma
17:12
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 18:49:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Sosyal mesafeye uymayan velileri polis uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]