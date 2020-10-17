Son dakika haberi: Soylu: "Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş ama bu milletin birliği buna müsaade etmedi" - Son Dakika

Son dakika haberi: Soylu: "Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş ama bu milletin birliği buna müsaade etmedi"
17.10.2020 14:22
Son dakika gelişmesine göre Güvenlik, İstihbarat ve Değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Valilik toplantı salonundaki toplantı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Hakkari'de Güvenlik, İstihbarat ve Değerlendirme...
Güvenlik, İstihbarat ve Değerlendirme toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Valilik toplantı salonundaki toplantı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Hakkari'de Güvenlik, İstihbarat ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
"Türk Silahlı Kuvvetleri terörü kaynağında yok etme kapasitesini bugün gerçekleştirmektedir"
Son Dakika Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Fatih Terim'in Alanyaspor maçına Falcao'nun yerine Diagne ile başlaması bekleniyor Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı