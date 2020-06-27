Son dakika haberi! Soylu'dan YKS'ye geç kalan öğrenciler için seferber olan polislere teşekkür - Son Dakika

Paylaşımda yer alan videoda polislerin, YKS'nin birinci oturumuna geç kalan öğrencileri sınava girecekleri okullara motosikletle ve ekip araçlarıyla yetiştirmeye çalıştıkları ve bu sırada siren çaldıkları anların görüntüleri yer aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı