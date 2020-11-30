Son dakika haberleri... Fransa'da protestolar hükümete geri adım attırdı - Son Dakika

Fransa'da hükümet geri adım atarak, Ulusal Meclis'te geçtiğimiz günlerde kabul edilen "Küresel Güvenlik" yasa tasarısının 24. maddesinin "tamamen yeniden yazılacağını" duyurdu.

Fransa'da halk tarafından günlerdir devam eden protestolar, hükümete geri adım attırdı. Hükümet, "Küresel Güvenlik" yasa tasarısının 24. maddesinin geri çekildiğini ve yeniden yazılacağını duyurdu. Küresel Güvenlik yasa tasarısındaki 24. madde, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırılmasını içeriyor.

Ulusal Meclis'teki ortak basın toplantısında konuşan iktidar partisi Yürüyen Cumhuriyet'in (LaREM) temsilcisi Christophe Castaner, Demokrat Hareket Partisi (MoDem) temsilcisi Patrick Mignola ve Harekete Geçme (Agir) grubu temsilcisi Olivier Becht, halk tarafından protesto edilen 24. maddenin "tamamen yeniden yazılacağını" duyurdu. Temsilciler, söz konusu maddenin bir "karışıklığa" neden olduğunu kabul etti.

Yasa tasarısı 24 Kasım'da 577 milletvekilinin bulunduğu Ulusal Meclis'te yapılan oylamada 388 "evet", 108 "hayır" oyu ile kabul edilmişti. Kabul edilen yasa tasarısının 2021 Ocak ayında Senato tarafından ele alınması bekleniyordu. Geçtiğimiz Cumartesi günü Fransa'nın dört bir yanında yaklaşık 133 bin kişi sokaklara inmiş, yasa tasarısını protesto etmişti. - PARİS