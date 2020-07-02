Son dakika haberi | Sözcü Kalın: Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir
Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan ilhak ve işgal girişiminin hiçbir meşruiyetinin olmadığını bir kez daha vurguluyoruz.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, " İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan ilhak ve işgal girişiminin hiçbir meşruiyetinin olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, haklı ve meşru davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" dedi.
Sözcü Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planını uygulamaya koyma hamlesinin İsrail'in Filistin topraklarını yeni bir gasp girişimi olduğunu bildirdi. Türkiye'nin Filistinlilerin İsrail'in ilhak planına karşı milli mutabakat ruhuyla birlikte hareket etme kararını desteklediğini belirten Kalın, şunları kaydetti: "İnanıyoruz ki Filistin halkının ilhak girişimine karşı sağladığı milli mutabakat, ihtiyaç duyulan birlik ve beraberlik ruhunu kalıcı hale getirecektir. İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan ilhak ve işgal girişiminin hiçbir meşruiyetinin olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Uluslararası toplum bu gayrimeşru girişimlere en sert tepkiyi göstermeli ve İsrail'in işgal ve ilhak politikasına karşı Filistin halkının hukukunu korumalıdır. Türkiye, haklı ve meşru davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:02 Kaynak: DHA
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