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Son dakika haberi: Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası (2)

23.06.2021 15:32
Son dakika haberi: Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası (2), System.String[]

Son dakika habere göre 'CEZAYI YETERLİ BULMUYORUZ'UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, "Kahraman bir çocuk, cinsel istismarcıya sesini çıkardı.

'CEZAYI YETERLİ BULMUYORUZ'

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, "Kahraman bir çocuk, cinsel istismarcıya sesini çıkardı. Dedi ki; 'Bu istismarcı bana nitelikli olarak istismarda bulunmaya çalıştı' Bu çocuk kahraman bir çocuk. Bugün cinsel istismarcı 10 yıl 5 ay ceza aldı. Çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda bu alınan cezayı yeterli bulmuyoruz. Çünkü eylemlerini gerçekleştirmek için çocuğu bir odaya alıp kapıyı kilitlemek suretiyle çocuğa nitelikli olarak cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Çocuklar bize emanettir dediğimiz yerde hangi delikanlı bunu bir çocuğa yapar. Bu hem alçaklık hem de namussuzluktur" dedi.UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği İhbar Sorumlusu Mine Rana Kahramanoğlu ise sanığın aldığı 10 yıl 5 aylık cezayı yeterli bulmadıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.


Son dakika haberi: Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası (2)
Son dakika haberi: Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası (2)

Öğretmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası (2) - Son Dakika


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