AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, 81 ilde bugün Serebral Palsili (SP) çocuklar için farkındalık etkinlikleri düzenlenecek.

Bakanlık, Serebral Palsi hastalığına sahip çocuklar için toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla il müdürlüklerine yazı gönderdi. Çocukluk çağında görülen en yaygın fiziksel engellilik durumuna yol açan Serebral Palsi konusunda farkındalık çalışmalarının yapılmasının toplumun bilgilendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. 6 Ekim'de filizlenme, büyüme ve yaşamın yenilenmesi anlamına gelen; aynı zamanda Serebral Palsi'nin rengi olan 'yeşil' rengini kullanarak illerde çeşitli etkinlikler planlanması istendi. Ayrıca, il müdürlükleri başkanlığında ilgili dernekler ile birlikte video konferans üzerinden çeşitli programların yapılması; yeşil kıyafet giyilmesi, yeşil maske takılması ve binaların yeşil ışıkla aydınlatılması gibi etkinlikler planlanarak farkındalık çalışmalarına katkı sağlanması talep edildi.