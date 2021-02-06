Son dakika haberi! SPA'ya polis baskınında 7 kişiye, 22 bin lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son dakika haberi! SPA'ya polis baskınında 7 kişiye, 22 bin lira ceza

Son dakika haberi! SPA'ya polis baskınında 7 kişiye, 22 bin lira ceza

06.02.2021 15:21

Son dakika haberi... ANTALYA'da pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken müşteri kabul eden SPA merkezine polis operasyon düzenledi.

ANTALYA'da pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken müşteri kabul eden SPA merkezine polis operasyon düzenledi. Operasyonda içeride bulunan 7 kişiye 22 bin 50 TL para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kışla Mahallesi'nde bir apartmanın 4'ncü katında bulunan SPA merkezinin açık olduğunu ve müşteri kabul ettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinin ardından operasyon için düğmeye baştı. Operasyonda içeride kadın ve erkek olmak üzere 7 kişinin bulunduğu tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken 7 kişiye toplamda 22 bin 50 TL para cezası kesildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Boşanma aşamasındaki adam, eşini 24 yerinden bıçakladı Boşanma aşamasındaki adam, eşini 24 yerinden bıçakladı

Para Cezası, Türk Lirası, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! SPA'ya polis baskınında 7 kişiye, 22 bin lira ceza - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal'a hayırlı olsuna gitti
17:41 Keyifler yerinde! Ali Koç İsmail Kartal'a hayırlı olsuna gitti
16:52 A Milli Futbol Takımı FIFA Sıralamasında Yükseldi
16:48 Basamak atladık! İşte Milli Takımın yeni FIFA sıralaması
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası sonuçlandıracağız.
16:30 Nazlı Sabancı'dan ikiz bebek iddialarına yalanlama
16:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarıyla ilgili düzenleme için bayram sonrasını işaret etti
16:25 İkiz bebek beklediği iddia edilen Nazlı Sabancı'dan yalanlama geldi: Yanlış anlaşılma oldu
16:16 Kim Min-Jae, askerlik sonrası Bayern Münih'e transfer olacak
16:12 Futbol dünyası bu kareyi konuşuyor! Kim Min-Jae, Bayern Münih'e imza atmak için şafak sayıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2023 18:00:56. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! SPA'ya polis baskınında 7 kişiye, 22 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement