Son dakika haberi! SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı - Son Dakika

Airbus tarafından üretilen uydu, Güney Kore ordusuna güvenli uydu iletişimi imkanı sağlayacak.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon 9 roketi fırlatışın ardından şirketin okyanustaki yüzer platformuna iniş yaptı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ülkenin ilk askeri amaçlı iletişim uydusu "Anasis-II", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida 'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Güney Kore 'ye ait askeri iletişim uydusunu uzaya yolladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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