Son dakika haberi! SPK bülteni - Son Dakika

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. pay piyasasında fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, 3 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) pay piyasasında 27.01.2021-19.02.2021 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Cengiz Avcı, İsa İshakoğlu ve Halil İshakoğlu tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107'inci maddesinin 1'inci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; bahsi geçen kişiler hakkında 23.02.2021 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."